Autonomia (poco) strategica. Il bivio dell’Ue alla prova Biden (Di lunedì 22 marzo 2021) Una “guerra di parole” rischia di incrinare i rapporti fra Stati Uniti e Ue. Cosa significa “Autonomia strategica” europea? È una domanda che da mesi si fa spazio a Washington DC. L’espressione è apparsa per la prima volta nella “Global strategy Ue”, il documento programmatico stilato dall’Unione nel 2016 all’indomani della Brexit. Inizialmente confinata all’ambito militare, è diventata nell’ultimo anno lo slogan-manifesto della Commissione Ue di Ursula von der Leyen. Oggi a Bruxelles si parla di “Autonomia strategica” sul fronte tecnologico e quello della sicurezza, per il commercio e la politica estera, la sanità e lo sviluppo sostenibile. Un perimetro tanto ampio da insinuare un dubbio nel principale alleato del blocco, gli Stati Uniti. Non sarà che dietro la sbandierata “Autonomia” si cela la ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Una “guerra di parole” rischia di incrinare i rapporti fra Stati Uniti e Ue. Cosa significa “” europea? È una domanda che da mesi si fa spazio a Washington DC. L’espressione è apparsa per la prima volta nella “Global strategy Ue”, il documento programmatico stilato dall’Unione nel 2016 all’indomani della Brexit. Inizialmente confinata all’ambito militare, è diventata nell’ultimo anno lo slogan-manifesto della Commissione Ue di Ursula von der Leyen. Oggi a Bruxelles si parla di “” sul fronte tecnologico e quello della sicurezza, per il commercio e la politica estera, la sanità e lo sviluppo sostenibile. Un perimetro tanto ampio da insinuare un dubbio nel principale alleato del blocco, gli Stati Uniti. Non sarà che dietro la sbandierata “” si cela la ...

