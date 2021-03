Autismo, ma non solo: Noi Magazine incontra "La scuola che accoglie" (Di lunedì 22 marzo 2021) "Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola; è un ospedale che cura i sani e respinge i malati…Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 marzo 2021) "Se si perdono i ragazzi più difficili lanon è più; è un ospedale che cura i sani e respinge i malati…Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non...

Advertising

lifehaarry : E mentre da noi c’è ancora gente che fa fatica a credere che esista un virus e pensa che i vaccini causino l’autism… - Cats_do_mew : RT @anna30048679: L'uovo di #chiaraferragni è uno dei meno cari e comunque i soldi, vanno a #IBambinidelleFate per il progetto solidale, a… - autie_vagalume : @l_mirea @Aethelflaed_ Si, sono d'accordo, ma non vedo cosa c'entri questo con un uso scorretto del linguaggio. L'a… - anna30048679 : L'uovo di #chiaraferragni è uno dei meno cari e comunque i soldi, vanno a #IBambinidelleFate per il progetto solida… - autie_vagalume : @rensmyguy Esatto, ma prima di tutto non ha senso. Perché l'autismo è un diverso funzionamento neurologico che fa p… -