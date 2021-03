Australia, l’invasione di topi è senza precedenti: le immagini impressionanti che preoccupano gli agricoltori – Video (Di lunedì 22 marzo 2021) I Video girati in una fattoria nella città Australiana di Gilandra mostrano migliaia di topi che corrono da sotto i tubi, attraverso le colonne di stoccaggio e sopra i macchinari. È la peggior piaga di topi da decenni nel New South Wales, nel sud-est dell’Australia. Gli agricoltori sono molto preoccupati perché l’invasione, seguita alla raccolta del grano, potrebbe causare la distruzione del fieno che servirà in inverno nell’emisfero sud. Migliaia di topi, in questi giorni, stanno assaltando silos, fienili e case. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Igirati in una fattoria nella cittàna di Gilandra mostrano migliaia diche corrono da sotto i tubi, attraverso le colonne di stoccaggio e sopra i macchinari. È la peggior piaga dida decenni nel New South Wales, nel sud-est dell’. Glisono molto preoccupati perché, seguita alla raccolta del grano, potrebbe causare la distruzione del fieno che servirà in inverno nell’emisfero sud. Migliaia di, in questi giorni, stanno assaltando silos, fienili e case. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

