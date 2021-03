Australia, donne ridotte in schiavitù: arrestato "patriarca del sesso perverso" (Di lunedì 22 marzo 2021) Gerry Freda L’ex militare Australiano, denunciato da una delle sue vittime, è attualmente in carcere con le accuse di abusi sessuali e di riduzione in schiavitù In Australia è stato appena arrestato un uomo con l’accusa di avere abusato in casa sua di sei donne, costringendole a subire umiliazioni dopo aver fatto firmare loro dei contratti per diventare “sue schiave”. In manette è finito il 40enne J.Robert Davis, con alle spalle 17 anni di servizio nell’esercito nazionale, che avrebbe realizzato, apposta per seviziare le sue vittime, una vera e propria “casa delle torture”. Egli, dopo avere “schiavizzato” la sua prima vittima nel 2012 a Maroubra, nel sud di Sydney, si era infatti trasferito in una nuova proprietà ad Armidale, sempre nello Stato del Nuovo Galles del Sud, da lui ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Gerry Freda L’ex militareno, denunciato da una delle sue vittime, è attualmente in carcere con le accuse di abusi sessuali e di riduzione inInè stato appenaun uomo con l’accusa di avere abusato in casa sua di sei, costringendole a subire umiliazioni dopo aver fatto firmare loro dei contratti per diventare “sue schiave”. In manette è finito il 40enne J.Robert Davis, con alle spalle 17 anni di servizio nell’esercito nazionale, che avrebbe realizzato, apposta per seviziare le sue vittime, una vera e propria “casa delle torture”. Egli, dopo avere “schiavizzato” la sua prima vittima nel 2012 a Maroubra, nel sud di Sydney, si era infatti trasferito in una nuova proprietà ad Armidale, sempre nello Stato del Nuovo Galles del Sud, da lui ...

Agenzia_Ansa : Decine di migliaia di donne sono scese in piazza in tutta l'Australia per protestare contro la violenza e la disugu… - Carolicen : RT @Agenzia_Italia: In Australia migliaia in piazza contro la violenza sulle donne - simofreeman3 : @lasbarby @spinozait @ibico75 Concordo... prima leggevo sulla BBC di un parlamentare australiano stupratore che con… - sstupidal : RT @girlxalmightv: in Australia in questi giorni le strade sono invase da migliaia di donne che protestano nella #March4Justice. tra gli or… - mysoftniall : RT @girlxalmightv: in Australia in questi giorni le strade sono invase da migliaia di donne che protestano nella #March4Justice. tra gli or… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia donne 2020: un anno nero per la salute mentale ... Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, India, Singapore). Più giovani e fragili. Le giovani donne accusano una fatica psicologica maggiore rispetto ai giovani uomini, una ...

L'altra faccia del rugby: i Black Devils Varese, dove giocano insieme donne e uomini ... formata in totale da sei giocatori, scende in campo senza un minimo di tre donne, parte ... a differenza di altri Stati, come ad esempio Australia, Inghilterra o Francia, dove esistono campionati Men, ...

Australia, donne ridotte in schiavitù: arrestato "patriarca del sesso perverso" il Giornale Australia, donne ridotte in schiavitù: arrestato "patriarca del sesso perverso" L’ex militare australiano, denunciato da una delle sue vittime, è attualmente in carcere con le accuse di abusi sessuali e di riduzione in schiavitù ...

Inondazioni in Australia: evacuate 18mila persone Circa 18mila persone sono state evacuate nelle ultime ore nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sulla costa orientale del Paese. Seco ...

... Canada, Regno Unito,, Nuova Zelanda, Sudafrica, India, Singapore). Più giovani e fragili. Le giovaniaccusano una fatica psicologica maggiore rispetto ai giovani uomini, una ...... formata in totale da sei giocatori, scende in campo senza un minimo di tre, parte ... a differenza di altri Stati, come ad esempio, Inghilterra o Francia, dove esistono campionati Men, ...L’ex militare australiano, denunciato da una delle sue vittime, è attualmente in carcere con le accuse di abusi sessuali e di riduzione in schiavitù ...Circa 18mila persone sono state evacuate nelle ultime ore nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sulla costa orientale del Paese. Seco ...