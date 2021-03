Atletica | Marcell Jacobs | “Ora tornare al salto in lungo non ha senso”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Nel 2019 ho fatto una preparazione per ilin. Ma anche con un errore di un grado l’angolo della gamba di stacco, ho passato tre giorni con il ghiaccio sulle ginocchia. Passavo più tempo in fisioterapia che altro. Ho problemi di cartilagine e questo mi ha impedito di continuare questa strada. Non hanelinin questo momento”. Lo ha detto nel corso della nostra diretta Facebook,, stella dell’italiana e campione europeo indoor sui 60 metri. E sulle differenze tra la preparazione delle due specialità: “Per essere un buon saltatore, devi essere un buon velocista – ha detto il classe 1994 nel corso dell’intervista di Fabrizio Lavezzato – Nella preparazione del ...

OA Sport

Un lampo azzurro. Lanciato verso il futuro. È un record che fa ben sperare, quello diJacobs. 6"47 sui 60 metri agli Europei indoor a Torun, Polonia. Oro agli Europei, una ...dell'...Sono in tutto 32 i convocati, con il fresco campione europeo dei 60 metriJacobs, Filippo ... un punto in più di merito per la valdostana, il suo club di appartenenza, l'Sandro Calvesi ...Le dichiarazioni di Marcell Jacobs nel corso della diretta facebook con Sportface: "Ho ancora tanto da dare, mio valore ancora inespresso" ...È sicuramente la stella dell'atletica italiana in questa prima parte di stagione. La sua medaglia d'oro agli Europei indoor di Torun sui 60 metri è stata strepitosa. 6''47, una gara velocissima, che l ...