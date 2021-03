Atletica | Marcell Jacobs | “Ho ancora tanto da dare”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Abbiamo preso un periodo di relax prima di tornare in pista. Il fisico e la mente hanno bisogno di pace”. Esordisce così, lunghista e velocista italiano e campione europeo indoor sui 60 metri, nel corso della diretta Facebook con Sportface a cura di Fabrizio Lavezzato. E sui suoi primi passi: “Provavo tutto, anche il giavellotto e il salto in alto. Poi ho selezionato le specialità, velocità e salto in lungo erano le migliori in termini di risultati. Ho avuto un sogno: fare della mia passione il mio lavoro. Dall’età di 7 anni volevo riuscire a diventare qualcuno. E subito ho deciso che nulla avrebbe potuto fermarmi nella mia carriera nell’. Hoda, abbiamo lavoratoma il mio valore èinespresso”. Poi ...

Un lampo azzurro. Lanciato verso il futuro. È un record che fa ben sperare, quello diJacobs. 6"47 sui 60 metri agli Europei indoor a Torun, Polonia. Oro agli Europei, una ...dell'...Sono in tutto 32 i convocati, con il fresco campione europeo dei 60 metriJacobs, Filippo ... un punto in più di merito per la valdostana, il suo club di appartenenza, l'Sandro Calvesi ...È sicuramente la stella dell'atletica italiana in questa prima parte di stagione. La sua medaglia d'oro agli Europei indoor di Torun sui 60 metri è stata strepitosa. 6''47, una gara velocissima, che l ...TORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia d’oro per l’Italia agli Europei indoor di atletica a Torun. La conquista Marcell Jacobs, che vince la finale dei 60 metri col crono di […] ...