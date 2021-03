Atletica | legale Schwazer | ' ricorso a Corte federale svizzera la prossima settimana'

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 amr. (Adnkronos) - "A metà dellapresenteremo ilalla" per impugnare la sentenza del Tas contro la squalifica comminata fino al 2024 ad Alex, per consentirgli la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Lo dice all'Adnkronos ildel marciatore azzurro, Gerhard Bradstaetter. L'avvocato ditorna anche sulla presa di posizione dell'Aiu, Athletics integrity unit, l'unità etica di orld Athletics, che afferma di non voler entrare nel merito del caso perché costituitasi dopo la vicenda della squalifica all'olimpionico azzurro. "Ognuno si assume la responsabilità di ciò che fa, ma penso che questa presa di posizione sia anche piena di contraddizioni, anche ...

'Approfondiremo la posizione dell'unità etica della World Atletics. Per come appare, è ancora una volta una posizione di parte'. Lo afferma all'Adnkronos il legale di Alex Schwazer, Gerhard Brandstaetter, riferendosi alla 'volontà di non esprimersi' sul caso dell'Aiu, Athletic inntegrity unit. Brandstaetter inoltre anticipa che 'oggi decideremo come agire ...La sua corsa non ha limiti. Caster Semenya vuole essere in pista all'Olimpiade di Tokyo nei suoi 800 metri, la gara che domina dal 2009. La battaglia legale per poter gareggiare si disputerà alla Corte europea dei diritti dell'uomo. E con un alleato: il suo Sud Africa.