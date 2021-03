Atletica | legale Schwazer | ' approfondiremo valutazione unità etica di World Athletics'

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "la posizione dell'dellaAtletics. Per come appare, è ancora una volta una posizione di parte". Lo afferma all'Adnkronos ildi Alex, Gerhard Brandstaetter, riferendosi alla "volontà di non esprimersi" sul caso dell'Aiu, Athletic inntegrity unit. Brandstaetter inoltre anticipa che "oggi decideremo come agire per l'avvio della procedura di archiviazione del caso".

La sua corsa non ha limiti. Caster Semenya vuole essere in pista all'Olimpiade di Tokyo nei suoi 800 metri, la gara che domina dal 2009. La battagliaper poter gareggiare si disputerà alla Corte europea dei diritti dell'uomo. E con un alleato: il suo Sud Africa. Sotto i riflettori c'è Caster Semenya , atleta sudafricana che ormai dal lontano 2009 combatte contro la Federazione Internazionale diper ...Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Approfondiremo la posizione dell'unità etica della World Atletics. Per come appare, è ancora una volta una posizione di parte". Lo afferma all'Adnkronos il legale di Alex ...Un vero e proprio caso mondiale, che ormai si trascina da una decennio senza che venga trovata una soluzione che ponga fine a quella che si è trasformata ormai in una battaglia legale.