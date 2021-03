Atletica, Larissa Iapichino: “Tokyo 2021 sarà un sogno, parto svantaggiata però le altre sanno che ci sono” (Di lunedì 22 marzo 2021) Larissa Iapichino e le Olimpiadi di Tokyo. La 18enne azzurra, grande talento dell’Atletica leggera, ha stupito tutti nell’ultimo periodo con le misure raggiunte nel salto in lungo: quel 6.91 indoor l’ha proiettata su livelli inimmaginabili. Una misura che le ha regalato il primato italiano assoluto in coabitazione con sua madre Fiona May. Larissa, poi, è arrivata quinta nella Finale degli Europei indoor a Torun (Polonia) in un contesto altamente qualificato e con tante “vecchie volpi” in pedana. Una gara in cui la toscana ha avvicinato a più riprese i 6.60, senza trovare tuttavia il guizzo decisivo per una medaglia che, a posteriori, poteva arrivare. Si volta quindi pagina e si guarda a quel che sarà. Come riportato dall’agenzia di stampa Italpress, l’azzurrina è tornata a parlare dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021)e le Olimpiadi di. La 18enne azzurra, grande talento dell’leggera, ha stupito tutti nell’ultimo periodo con le misure raggiunte nel salto in lungo: quel 6.91 indoor l’ha proiettata su livelli inimmaginabili. Una misura che le ha regalato il primato italiano assoluto in coabitazione con sua madre Fiona May., poi, è arrivata quinta nella Finale degli Europei indoor a Torun (Polonia) in un contesto altamente qualificato e con tante “vecchie volpi” in pedana. Una gara in cui la toscana ha avvicinato a più riprese i 6.60, senza trovare tuttavia il guizzo decisivo per una medaglia che, a posteriori, poteva arrivare. Si volta quindi pagina e si guarda a quel che. Come riportato dall’agenzia di stampa Italpress, l’azzurrina è tornata a parlare dei ...

