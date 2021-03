Atac | confermato lo sciopero sindacale | le motivazioni

(Di lunedì 22 marzo 2021) E’ in arrivo un nuovoda parte die Roma Tpl che metteranno in difficoltà la mobilità a Roma questo venerdì. La conferma è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, nel quale sono state anche spiegate le. Roma si blocca ancora. Roma Tpl ehanno annunciato un nuovodopo quello effettuato l’8 marzo. La nota ufficiale conferma il tutto: “Venerdì 26 marzo trasporto pubblico romano a rischio per lonazionale di 24 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. L’agitazione interesseràe Roma Tpl e quindi: bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. ...

Ultime Notizie dalla rete : Atac confermato

RomaToday

