AstraZeneca | l’ultimo studio dagli Usa | sicuro ed efficace al 79% | anche per gli over 65

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Unocondotto negli Stati Uniti ha mostrato che il vaccino anti Covid diedal 79% “contro i casi sintomatici di Covid-19 e al 100% contro quelli gravi o critici”. A segnalarlo è stata la stessa casa farmaceutica che ha illustrato i risultati del nuovo, sottolineando che non ci sono stati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Alla sperimentazione hanno partecipato più di 32mila volontari – tra chi ha ricevuto il vaccino e chi il placebo – residenti negli Stati Uniti in larga parte, main Cile e Perù. In particolare, circa il 20% dei volontari aveva più di 65 anni. Il vaccino – due dosi, somministrate a quattro settimane di distanza (e non a tre mesi di distanza come si sta facendo in Europa) – a ...