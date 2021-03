Astrazeneca e il rischio psicosi: 50% di rinunce a Napoli, 24% a Torino. Dati incoraggianti a Milano (Di lunedì 22 marzo 2021) Come era prevedibile dopo le polemiche sullo stop da parte dell’AIFA della somministrazione del vaccino Astrazeneca in via precauzionale, si cominciano a registrare le prime defezioni all’appuntamento vaccinale. E’ bene ricordare che l’agenzia europea EMA si è già espressa a favore della ripresa delle vaccinazioni, definendo “Il vaccino sicuro ed efficace” e che “non ci sono evidenze di un rischio generale di eventi tromboembolici.” Troppo tardi però per scongiurare un rischio psicosi che in alcune zone d’Italia sta raggiungendo livelli preoccupanti. E’ il caso ad esempio di Napoli, dove nel centro vaccinale della Stazione Marittima solo il 40 % dei convocati della categoria personale scolastico e universitario si è presentato (339 su 840). Nella giornata di domenica 21 marzo si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Come era prevedibile dopo le polemiche sullo stop da parte dell’AIFA della somministrazione del vaccinoin via precauzionale, si cominciano a registrare le prime defezioni all’appuntamento vaccinale. E’ bene ricordare che l’agenzia europea EMA si è già espressa a favore della ripresa delle vaccinazioni, definendo “Il vaccino sicuro ed efficace” e che “non ci sono evidenze di ungenerale di eventi tromboembolici.” Troppo tardi però per scongiurare unche in alcune zone d’Italia sta raggiungendo livelli preoccupanti. E’ il caso ad esempio di, dove nel centro vaccinale della Stazione Marittima solo il 40 % dei convocati della categoria personale scolastico e universitario si è presentato (339 su 840). Nella giornata di domenica 21 marzo si sono ...

Advertising

chetempochefa : 'Quando incontriamo effetti collaterali, magari gravi come è successo con il vaccino AstraZeneca, ma estremamente r… - RaiNews : Il siero protegge al 100 per cento da forma grave della malattia. Nel trial non si ravvisa alcun aumento del rischi… - RobertoBurioni : EMA: il vaccino AstraZeneca è efficace, sicuro e ha un ottimo rapporto rischio-beneficio, ma le RARISSIME trombosi… - goldbergvariaz : Nuovo studio USA su AstraZeneca:è efficace al 79% e sicuro. Non è stato evidenziato un aumento del rischio di tromb… - MenegazziMarina : Giulio Tarro torna a parlare di vaccini. Il professore, che ha pubblicato il libro Emergenza Covid: dal lockdown al… -