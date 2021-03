AstraZeneca | a Napoli il 59% dei sanitari diserta il vaccino Boom di adesioni delle forze dell' ordine

(Di lunedì 22 marzo 2021), aanche gli operatorino il'azienda anglosvedese. Circa il 59% ha infatti deciso di non presentarsi all'appuntamento nei vari hub vaccinalia ...

Sale invece l'adesione delle forze dell'ordine ai vaccini. L'Asl1 riporta che hanno aderito in 191 sui 225 convocati, l'84,89%. Ai vaccinati, 176 hanno avuto la ...Read More Salute Vaccino, asi presenta solo 41% operatori sanitari convocati 22 Marzo 2021 Sono 1.042, su 2.500 (quindi il 41,68%) , gli operatori sanitari che si sono presentati ...AstraZeneca, a Napoli anche gli operatori sanitari disertano il vaccino dell'azienda anglosvedese. Circa il 59% ha infatti deciso di non presentarsi all'appuntamento nei vari hub ...Anche gli operatori sanitari a Napoli dimostrano una forte diserzione rispetto al vaccino Astrazeneca. Oggi, infatti, sono stati convocati dall'Asl Napoli1 2500 lavoratori del settore sanitario, tra o ...