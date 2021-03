Aston Martin Vantage F1 Edition, safety car ma anche bolide stradale – FOTO (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa nuova serie speciale di Aston Martin Vantage è nata per celebrare il ritorno del marchio inglese in Formula Uno dopo più di 60 anni e può vantare caratteristiche tecniche mutuate anche da quella che sarà la prossima safety car del mondiale e che si alternerà con le altre “colleghe” Mercedes-Amg. Le personalizzazioni di questo modello vanno tutte nella direzione di enfatizzare le performance in pista: proprio per questo sono state ritarati freni, assetto e sospensioni, come pure il software di gestione. Quanto ai pneumatici (Pirelli), poi, sono stati scelti cerchi da 21?, mentre i cavalli del V8 4.0 biturbo (abbinato a un cambio automatico a 8 velocità) sono stati portati da 510 a 535, con una coppia massima di 685 Newtonmetri. “La Vantage è stata da sempre l’auto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa nuova serie speciale diè nata per celebrare il ritorno del marchio inglese in Formula Uno dopo più di 60 anni e può vantare caratteristiche tecniche mutuateda quella che sarà la prossimacar del mondiale e che si alternerà con le altre “colleghe” Mercedes-Amg. Le personalizzazioni di questo modello vanno tutte nella direzione di enfatizzare le performance in pista: proprio per questo sono state ritarati freni, assetto e sospensioni, come pure il software di gestione. Quanto ai pneumatici (Pirelli), poi, sono stati scelti cerchi da 21?, mentre i cavalli del V8 4.0 biturbo (abbinato a un cambio automatico a 8 velocità) sono stati portati da 510 a 535, con una coppia massima di 685 Newtonmetri. “Laè stata da sempre l’auto ...

Advertising

xxrobyin : e se l’aston martin................ dovesse rivelarsi................ un buco nell’acqua................ - fattiamotore : Aston Martin Vantage F1 Edition, safety car ma anche bolide stradale – FOTO - MarcoScafati1 : #AstonMartin #Vantage F1 Edition, safety car ma anche bolide stradale – FOTO - controcampus : I consigli di #lavoro del giorno Tra le offerte di lavoro in #AstonMartin possibilità di trovare una occupazione… - MnJpsf1uk : RT @Rturcato83: Nella prima gara mondiale dell'@AstonMartinF1 nel 59 ad Aintree la @ScuderiaFerrari non corse. Scioperi in italia impediron… -