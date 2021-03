(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLedegli operatori del commercio su aree pubbliche Anva Confesercenti regionale, Assocampania, Aicast hanno ottenuto dCampania un confronto sulle disposizioni dell’numero 10 del 21 marzo 2021. La riunione si è svolta lunedì 22 marzo su piattaforma. I partecipanti sono stati: “Aniello Ciro Pietrofesa (Anva Confesercenti); Vincenzo Speranza (Assocampania); Antonio Vitale (Aicast); Franco Picarone (presidente Commissione BilancioCampania); Bruna Fiola (Consigliere regionale); Antonio Marchiello (Assessore Attività ProduttiveCampania)”. Aniello Ciro Pietrofesa: “Abbiamo chiesto urgentemente questo incontro in quanto riteniamo errato il dettato dell’laddove non permette la vendita ...

anteprima24 : ** #Associazioni #Ambulanti alla #Regione: “#Ordinanza chiusura mercati sbagliata e inaccettabile' **… - larampait : 'Chiusura mercati inaccettabile', associazioni #ambulanti incontrano #RegioneCampania - EcoLunigiana : #Aulla - Domenica 21 marzo mercato straordinario ad Aulla dalle 8 alle 19 grazie al Comune che ha accolto la richie… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazioni ambulanti

Corriere CE

I commercianti dell'Annonario e gliesterni, infatti, hanno registrato un incremento del ... "E' poco " ci hanno detto ledi categoria " ma in un momento drammatico come questo, ......di non conteggiare le assenze degli, in forma retroattiva a partire dal gennaio 2020, lo scorso 12 marzo, è stato l'assessore regionale Benveduti, ascoltate le istanze delledi ...Le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche Anva Confesercenti regionale, Assocampania, Aicast hanno ottenuto dalla Regione Campania un confronto sulle disposizioni dell’Ordinanza ...Le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche Anva Confesercenti regionale, Assocampania, Aicast hanno ottenuto dalla Regione Campania un confronto sulle disposizioni dell’Ordinanza ...