Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021: Live non è la D’Urso, Il Giudice Meschino, Che tempo che fa, Pirati dei Caraibi, dati Auditel e share (Di lunedì 22 marzo 2021) Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi Live non è la D’Urso, Che tempo che fa ma anche il big match di Serie A Milan Napoli su Sky. Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset “Paperissima sprint” (.000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021)Tv21. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati inreale. Tra i programmi più attesinon è la, Cheche fa ma anche il big match di Serie A Milan Napoli su Sky.Tv21ieri sera Mediaset “Paperissima sprint” (.000 ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021: Live non è la D’Urso, Il Giudice Meschino, Che tempo che fa, Pirati dei Caraibi,… - grecale66 : RT @Anna50732053: Non seguo #Amici20 ma sono felice del BOOM di ascolti perchè adoro #LorellaCuccarini Sono mesi che sento e leggo commenti… - Anna50732053 : Non seguo #Amici20 ma sono felice del BOOM di ascolti perchè adoro #LorellaCuccarini Sono mesi che sento e leggo co… - TruppenStrunz : Record di ascolti per Domenica In, per Amici, per C'è Posta per te .... Ma voi siete malati! - infoitcultura : Domenica In, l'annuncio a sorpresa di Mara Venier: record di ascolti, il nuovo accordo con la Rai -