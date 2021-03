Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 21 marzo 2021

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 21 marzo 2021: Live non è la D’Urso, Il Giudice Meschino, Che tempo che fa, Pirati dei Caraibi,… - carlodilonardo : @GalantoMassimo @tvblogit Un’analisi seria dei dati auditel di ieri sera va fatto partendo dall’assenza di concorre… - infoitcultura : Ascolti tv 20 marzo: share di ieri sera-Tutti i dati Auditel - chrislep_ : Leggo dei dati clamorosi di ascolti per #Amici20! 6 milioni con il 29% di share!?? Non mi aspettavo tutta questa pla… - GiuseppeporroIt : Gli ascolti record di Maria De Filippi: “Amici” è inarrestabile e segna uno dei record storici! Ecco i dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

...metà assume i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superano il 70% (... i suoi bisogni e dubbi e il medicoe comunichi. La comunicazione serve per convincere il ...Tv domenica 21 marzo 2021:auditel e share ieri sera Mediaset 'Paperissima sprint' (.000 spettatori, share del %) anticipa 'Live! Non è la D'Urso' che appassiona .000 spettatori con % di ...Nella maggior parte dei casi manca qualcosa, un servizio, un aiuto, o anche solo essere ascoltati: non è un obbligo morale per la politica dare precedenza alle fasce più deboli? Mi auguro che questo ...Lo strumento inseparabile che portiamo sempre con noi è davvero così innocuo come crediamo? Ecco perché in realtà il cellulare può spiarci.