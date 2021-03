Ascolti tv 21 marzo digital e pay | Serie A ricca con Juve 6 | 7% | Milan 6 | 5% | Roma-Napoli 5% Allegri tiratardi e fa salire Caressa Tv8 formula4

(Di lunedì 22 marzo 2021)calcio: i match delle 15.00 all’8,5%. Il post partita pay al 3,7% con Maxsenza giacca su Sky Lantus che perde in casa con il Benevento, ilche rimonta la Fiorentina, lache perde in casa con il. Sono stati gli elementi peculiari di unadomenica di calcio – quella del 21– in onda su Sky. Alle 15.00-Benevento ha avuto 1,228 milioni di spettatori ed il 6,7%, con i match delle 15.00 complessivamente a 1,558 milioni e 8,5%. Alle 18.00 Fiorentina-è arrivata a 1,4 milioni di spettatori e 6,5%. Alle 20.45a 1,371 milioni di spettatori e 5%, con la prima parte del post partita by Fabioe ...

Advertising

LuciaFerraroEM : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.540.00… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Il giudice meschino (21.9%), Live Non è la D’Urso (12.5%) | Dati Auditel 21 marzo 2021 - SerieTvserie : Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 14 al 20 marzo 2021 - tvblogit : Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 14 al 20 marzo 2021 - GiorgiaRossi3 : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.540.00… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti marzo

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata 22Tutto è pronto per il ritorno in onda di Amici 2021 . Dopo l'ottimo pomeridiano di sabato ... Da una parte Maria de Filippi si è assicurata gli...Nuovo record stagionale per 'Live - Non è la d'Urso' , che domenica 21ha raggiunto 2.124.000 spettatori e una share del 12.5% (13% sul target commerciale) ...salda la leadership degli...E, se non è ancora possibile farlo fisicamente, almeno cerchiamo di farlo con la fantasia. “Vorrei che le persone ascoltando questa canzone si sentissero vicino a chi amano. Come se potessero ...Il programma mantiene salda la leadership degli ascolti anche nel periodo di sovrapposizione con gli altri talk-show: dalle ore 21.19 alle ore 23.40 è stato visto da 2.530.000 telespettatori con una s ...