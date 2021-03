Ascolti Tv 21 marzo analisi | Zingaretti e Ranieri | uniti si replica e si vince Fazio con Nancy Pelosi | D’Urso con Dayane Mello | Giletti con Argento e Arcuri

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 22 marzo 2021) Una scelta intelligente. Il sapiente Stefano Coletta – o chi per lui – ieri è riuscito a produrre per Rai1 una serata da cinque milioni e 21,9% di share con una versione film tv di un prodotto – Il giudice meschino – che, di qualità non stratosferica, all’esordio, adel 2014, nelle due puntate previste aveva portato a casa ‘solo’ un milione di spettatori in più di ieri ed il 21,2% di share. E che il 30 maggio del 2019, in, era arrivato a 4,5 milioni. Domenica 21la presenza contemporanea nella storia di Luca(appena guarito dal covid e appena tornato sulla rete nei panni di Salvo Montalbano con Il metodo Catalanotti), e di sua moglie, Luisa, fresca di successo con Le Indagini di Lolita Lobosco, ha favorito il miracolo. Ladi Rai1 ha ...