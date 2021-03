AS: Haaland senza Champions sarà addio al Dortmund (Di lunedì 22 marzo 2021) Come riportato da AS, il futuro di Erling Braut Haaland potrebbe essere lontano dal Borussia Dortmund. Tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League dei tedeschi. L’attaccante norvegese non ha dubbi, senza Champions lascerà la “Ruhr”. Infatti, il talento dei gialloneri avrebbe già detto al suo procuratore, Mino Raiola, di voler cambiare squadra se il Borussia Dortmund, attualmente quinto in Bundesliga, non dovesse conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Il Borussia, quindi, dovrà certamente entrare tra le prime 4 in campionato se non vorrà perdere in maniera prematura il suo gioiellino. Foto: Twitter Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Come riportato da AS, il futuro di Erling Brautpotrebbe essere lontano dal Borussia. Tutto dipenderà dalla qualificazione inLeague dei tedeschi. L’attaccante norvegese non ha dubbi,lascerà la “Ruhr”. Infatti, il talento dei gialloneri avrebbe già detto al suo procuratore, Mino Raiola, di voler cambiare squadra se il Borussia, attualmente quinto in Bundesliga, non dovesse conquistare l’accesso alla prossimaLeague. Il Borussia, quindi, dovrà certamente entrare tra le prime 4 in campionato se non vorrà perdere in maniera prematura il suo gioiellino. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

