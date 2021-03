Articolo_20210322102413 xml

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Concordo con Enrico Letta, io credo che si debba senza dubbio ripartire da quanto fatto negli scorsi mesi, ognuno con la sua autonomia ma anche seguendo un percorso comune”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista al Gr1, condividendo la linea delle alleanze politiche tra Pd e M5s, illustrata da Enrico Letta, nuovo segretario del Partito Democratico. “Il M5s sta rilanciando quei temi dai quali è nato come la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, la lotta alle disuguaglianze e l’innovazione. Io sono molto ottimista, Conte è una persona fondamentale per il movimento”, ha aggiunto riferendosi all’evoluzione del Movimento 5 Stelle. Il governo Draghi ha appena varato il decreto Sostegno 2021: “Potremo finalmente spendere i soldi che abbiamo stanziato con l’ultimo scostamento di bilancio. Questo significa aiutare famiglie e imprese e rifinanziare il ...