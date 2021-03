Arriveranno entro domani in Italia circa un milione di dosi del vaccino Pfizer Figliuolo | “Alla fine del primo trimestre saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 marzo 2021)la giornata diin, esubito distribuite nelle 214 strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale,undidel. A renderlo noto, in serata, è stato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo. “È il lotto più importante tra quelli consegnati finora nel mese di marzo – spiega una nota dello stesso Commissario -, e consentirà di dare impulsocampagna vaccinale nazionale, secondo il piano elaborato dstruttura commissariale e in accordo con le linee guida del Ministero della Salute”. Il, spiega ...