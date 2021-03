(Di lunedì 22 marzo 2021) L’continua ad essere uno degli argomenti di conversazione preferiti dei salotti televisivi. La morte/suicidio di Teodosio Losito è ancora avvolta da numerose ombre e, proprio per questo motivo, gli attori(ex Adua Del Vesco), Gabriel Garko e Eva Grimaldi (solo per citare coloro che avrebbero maggiormente sofferto questa situazione), si sono pubblicamente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #AresGate, nuovi tasselli choc: “Rosalinda Cannavò? Corpo maciullato dal dolore”, l’inchiesta di Parpiglia - GiuseppeporroIt : AresGate, Rosalinda Cannavò conferma in procura la versione dei fatti discussa con Morra al GF VIP: ecco i nuovi de… - GiuseppeporroIt : “Non mi pareva né sofferente né plagiata”, nuovi dettagli sull’AresGate e su Rosalinda Cannavò: ecco come è nato il… - assiapa : Continua l'inchiesta su #ARESGATE oggi è stata ascoltata Eva Grimaldi, leggete l'articolo, ci sono nuovi dettagli m… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #AresGate, i nuovi dettagli inediti sulla morte di #TeodosioLosito: dal cadavere spostato e cremato al mistero dell’orol… -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate nuovi

tasselli choc Proprio in queste ore, dopo una puntata di Non è l'Arena priva di contraddittorio, Giornalettismo , tramite un approfondito focus del buon Gabriele Parpiglia , racconta ...E spuntanodettagli anche su quanto Adua Del Vesco all'anagrafe Rosalinda Cannavò , avrebbe riferito in procura. Rosalinda Cannavò conferma versione davanti a pm Proprio Adua Del Vesco è stata ...AresGate, nuovi tasselli choc: “Rosalinda Cannavò? Corpo maciullato dal dolore”, l’inchiesta di Gabriele Parpiglia mette i brividi.Si torna a parlare del caso Ares e della morte, avvenuta per suicidio, di Teodosio Losito, impiccatosi nel gennaio 2019. Losito era, insieme ad Alberto Tarallo, uno dei due fondatori di Ares Film, cas ...