Ares Gate, Manuela Arcuri difende Tarallo su La7. «Lucifero? No, è una grandissima persona» – Video (Di lunedì 22 marzo 2021) Manuela Arcuri, Non è l'Arena Lucifero? “No, Alberto Tarallo è una grandissima persona, ha un cuore enorme“. Manuela Arcuri è tornata in tv a parlare dell’Ares Gate. L’attrice è apparsa ieri a Non è l’Arena per difendere a spada tratta il principale protagonista della controversa vicenda, iniziata dalle rivelazioni di Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) e finita in Procura con un’indagine per la presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito. “È giusto che dica quello che ho visto con i miei occhi” ha messo in chiaro la «super-testimone» ed ex volto delle fiction Ares, convocata da Giletti. Il conduttore, probabilmente a conoscenza della linea innocentista ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021), Non è l'Arena? “No, Albertoè una, ha un cuore enorme“.è tornata in tv a parlare dell’. L’attrice è apparsa ieri a Non è l’Arena perre a spada tratta il principale protagonista della controversa vicenda, iniziata dalle rivelazioni di Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) e finita in Procura con un’indagine per la presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito. “È giusto che dica quello che ho visto con i miei occhi” ha messo in chiaro la «super-testimone» ed ex volto delle fiction, convocata da Giletti. Il conduttore, probabilmente a conoscenza della linea innocentista ...

Parpiglia : - _Alessio_88 : @darkap89 Ammazza che botto, un po' come la nostra Ares Gate se solo venisse trattata in maniera decente - MoonLuchy : Ricordo la @RobertaBruzzone dei suoi esordi...chiamiamoli 'tv'. E ricordo di aver pensato quanto fosse cazzuta risp… - vitacringe77 : RT @twosweetghosts: Io questo grande fratello non lo supererò mai. Fra quarant’anni racconterò ai miei nipoti dell’ares gate, degli zorpi,… - infoitcultura : Ares Gate, Manuela Arcuri: 'Grazie per avermi invitata è giusto che dica quello che ho visto con i miei occhi' -