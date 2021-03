Apre la mostra su Paolina | l’opera di Canova che ammaliava gli stranieri del Grand Tour

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Unaper celebrare lo scultore Antonio, a un anno dal bicentenario della sua morte. Il via arriva con l’inaugurazione di “. Storia di un Capolavoro”, al Museo Gypsotheca Antoniodi Possagno (Treviso). In un colpo solo, si coglie l’occasione del restauro della statua diBonaparte (rovinata nell’agosto 2020 da un turista austriaco che si era appoggiato per un selfie) per aprire le manifestazioni degli anniversari canoviani del 2022 «proprio nel paese che più di ogni altro è titolato a celebrarlo, quello in cui ile Maestro è nato nel 1757», ha spiegato il presidente della Fondazione, Vittorio Sgarbi, durante la conferenza stampa virtuale. E virtuale sarà anche lastessa, ...