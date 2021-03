Anzio, restyling integrale della storica Via Paolini: in corso la realizzazione del nuovo manto stradale (Di lunedì 22 marzo 2021) Ad Anzio, lungo la storica Via Paolini, ultimato il restyling integrale con la realizzazione dei nuovi marciapiedi e con la posa in opera di circa 2.800 mq di pregiata pavimentazione, questa mattina, è in corso l’intervento per la realizzazione del nuovo manto stradale, che si aggiunge ai numerosi lavori in corso sul territorio comunale, pianificati dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis. “Il completamento del restyling di Via Paolini, con il nuovo manto stradale che sarà ultimato nella giornata di oggi, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Ad, lungo laVia, ultimato ilcon ladei nuovi marciapiedi e con la posa in opera di circa 2.800 mq di pregiata pavimentazione, questa mattina, è inl’intervento per ladel, che si aggiunge ai numerosi lavori insul territorio comunale, pianificati dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis. “Il completamento deldi Via, con ilche sarà ultimato nella giornata di oggi, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – si ...

