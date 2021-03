Anziana morta soffocata a Ferrara: interrogato il figlio (Di lunedì 22 marzo 2021) I carabinieri indagano a Ferrara sulla morte di una pensionata di 75 anni e stanno interrogando in caserma il figlio, nell’ipotesi, ancora da verificare, che abbia ucciso la madre. Si tratta di un 48enne... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 marzo 2021) I carabinieri indagano asulla morte di una pensionata di 75 anni e stanno interrogando in caserma il, nell’ipotesi, ancora da verificare, che abbia ucciso la madre. Si tratta di un 48enne...

Corriere : «Mia mamma, 88 anni, morta perché investita da ragazzini in monopattino sul marciapiede» - Ansa_ER : Anziana morta a Ferrara, ipotesi uccisa dal figlio. Interrogato in caserma, l'uomo si sarebbe autoaccusato #ANSA - TgrRai : Ferrara, anziana trovata morta in casa. Si autoaccusa dell'omicidio della pensionata 75enne uno dei tre figli della…

Ultime Notizie dalla rete : Anziana morta Donna trovata morta in casa a Ferrara, il figlio: "L'ho uccisa" Ferrara, 22 marzo 2021 - Un'anziana morta nel suo letto e il figlio che si auto accusa dell'omicidio. Ha ancora i contorni del giallo quanto accaduto nella mattinata di oggi in un'abitazione al civico 2 di via Ghiara, in pieno ...

Cosenza, uccide il fratello di 45 anni investendolo con l'auto: ricercato La vittima è morta sul colpo: ad avvisare i carabinieri sono stati gli stessi passanti che hanno assistito all' omicidio . APPROFONDIMENTI MILANO Milano choc, anziana con alzheimer strangolata a ...

Anziana morta a Ferrara, ipotesi uccisa dal figlio - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Anziana morta soffocata a Ferrara: interrogato il figlio I carabinieri indagano a Ferrara sulla morte di una pensionata di 75 anni e stanno interrogando in caserma il figlio, nell’ipotesi, ancora da verificare, che ...

Ferrara, anziana soffocata a morte: il figlio ha confessato Una donna di 75 anni è morta a Ferrara, in casa sua. I carabinieri sono stati allertati da uno psichiatra dopo aver ricevuto un messaggio, da uno ...

