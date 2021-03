Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti di lunedì 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Quarta Repubblica andrà in onda stasera, lunedì 22 marzo2021, in prima serata su Rete 4. ospiti della puntata il direttore dell’Istituto farmacologico “Mario Negri” Giuseppe Remuzzi, l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Quarta Repubblica lunedì 22 marzo 2021 Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti i temi al centro del dibattito. Ampio spazio verrà dedicato ai vaccini e al piano di somministrazione del Governo, ma non solo. Focus anche sui sostegni economici per far fronte alle chiusure, alla rottamazione delle cartelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021)andrà in onda222021, in prima serata su Rete 4.della puntata il direttore dell’Istituto farmacologico “Mario Negri” Giuseppe Remuzzi, l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.222021 Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti ial centro del dibattito. Ampio spazio verrà dedicato ai vaccini e al piano di somministrazione del Governo, ma non solo. Focus anche sui sostegni economici per far fronte alle chiusure, alla rottamazione delle cartelle ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti di lunedì 22 marzo… - PiuPopolari : RT @AnnaMonia_A: Ci vediamo in prima serata ore 21.20 Quarta Repubblica (22 marzo): ospiti e anticipazioni del talk di Nicola Porro https:/… - franca_fm : RT @AnnaMonia_A: Ci vediamo in prima serata ore 21.20 Quarta Repubblica (22 marzo): ospiti e anticipazioni del talk di Nicola Porro https:/… - zazoomblog : Quarta Repubblica anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 22 marzo su Rete 4 - #Quarta #Repubblica #anticipazioni - AnnaMonia_A : Ci vediamo in prima serata ore 21.20 Quarta Repubblica (22 marzo): ospiti e anticipazioni del talk di Nicola Porro -