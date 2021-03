Animal Crossing: New Horizons, il compleanno del Museo! (Di lunedì 22 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Nintendo ha annunciato di aver dato il via a una serie di eventi per festeggiare il compleanno del museo in Animal Crossing: New Horizons Il 20 marzo Animal Crossing: New Horizons ha festeggiato un anno di successi e di numeri da record, permettendoci di creare l’isola dei nostri sogni per sfuggire al disastro che è stata la realtà nel corso del 2020. Così come il gioco, anche il museo ha festeggiato il compleanno lo stesso giorno e Nintendo si è adoperata per la creazione di diverse iniziative volte a celebrare la famosa istituzione di Blatero. Sabato 20 marzo, all’interno della rubrica #RitornoalFuturo su Storie Digitali @Museoscienza ha debuttato una vera e propria collezione di moda, la Limited ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Nintendo ha annunciato di aver dato il via a una serie di eventi per festeggiare ildel museo in: NewIl 20 marzo: Newha festeggiato un anno di successi e di numeri da record, permettendoci di creare l’isola dei nostri sogni per sfuggire al disastro che è stata la realtà nel corso del 2020. Così come il gioco, anche il museo ha festeggiato illo stesso giorno e Nintendo si è adoperata per la creazione di diverse iniziative volte a celebrare la famosa istituzione di Blatero. Sabato 20 marzo, all’interno della rubrica #RitornoalFuturo su Storie Digitali @Museoscienza ha debuttato una vera e propria collezione di moda, la Limited ...

Advertising

NintendoItalia : Il prossimo aggiornamento per #AnimalCrossingNewHorizons arriverà il 18/03! Include oggetti e abitanti a tema… - sorrisolodo24 : In questo spot, Lodovica si gode dei beati momenti di relazx, con sua Nintendo Switch Lite, su Animal Crossing New… - sorrisolodo24 : RT @sorrisolodo24: Lodovica Comello è la nuova testimonial Nintendo per Animal Crossing: New Horizons! @lodocomello ??? - embracingtini : RT @Nintendari_it: Ecco il nuovo spot TV italiano dedicato ad Animal Crossing: New Horizons con Lodovica Comello! - alwaysxniall : RT @aclife: #LodovicaComello è la nuova testimonial #Nintendo per #AnimalCrossing: #NewHorizons! ?????? #ACNH @NintendoItalia @lodocomello @ch… -