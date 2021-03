Angelina Jolie: Accusa Brad Pitt, Lui Reagisce Così! (Di lunedì 22 marzo 2021) La battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt continua. La bellissima attrice, decisa a togliere la custodia dei figli al suo ex marito, ha di recente dichiarato di avere la prova delle violenze domestiche subite per anni dall’attore. Scopriamo insieme cosa sta succedendo! La guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt sembra non avere fine e, ogni giorno che passa, le speranze di una resa è sempre più lontana. I due divi di Hollywood si sono lasciati nel 2016 e, da allora, non sono ancora riusciti a trovare un accordo per quanto concerne la custodia dei figli Maddox (19), Pax (17), Zahara (16) Shiloh (14) e i gemelli Knox e Vivienne (12). Una situazione molto critica, considerando che l’attore è stato anche messo sotto indagine dall’FBI e dai servizi ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) La battaglia legale tracontinua. La bellissima attrice, decisa a togliere la custodia dei figli al suo ex marito, ha di recente dichiarato di avere la prova delle violenze domestiche subite per anni dall’attore. Scopriamo insieme cosa sta succedendo! La guerra trasembra non avere fine e, ogni giorno che passa, le speranze di una resa è sempre più lontana. I due divi di Hollywood si sono lasciati nel 2016 e, da allora, non sono ancora riusciti a trovare un accordo per quanto concerne la custodia dei figli Maddox (19), Pax (17), Zahara (16) Shiloh (14) e i gemelli Knox e Vivienne (12). Una situazione molto critica, considerando che l’attore è stato anche messo sotto indagine dall’FBI e dai servizi ...

Advertising

knapeahii : John Travolta, Benecio Del Toro, Angelina Jolie (@AaronAmaama , she’s mine foo). - WarningSign42 : @Paola84281493 Certo, e io sono Angelina Jolie e ti sto scrivendo questo tweet dalla mia villa a Hollywood - TeenaMahr : @lagoldoninuda 1. Non mi toccare i Maldini 2. Se critichi pure Angelina Jolie la figa non te la meriti proprio - currentlyboreed : @emmixzx a me hanno detto che sembro angelina jolie ma dove - Novella_2000 : Guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt, uno dei figli della coppia vuole togliersi il cognome del padre: il retrosce… -