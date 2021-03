Andrea Scanzi vaccinato, il giornalista: “Ho rispettato le regole”. La Asl conferma: “Procedura corretta” (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Scanzi vaccinato. E’ polemica per la somministrazione della dose al giornalista. ROMA – Andrea Scanzi si è vaccinato tra le polemiche. La notizia della somministrazione della dose al giornalista ha provocato diverse critiche. L’azienda sanitaria Toscana ha confermato che l’iter seguito è regolare, ma l’Italia si è divisa. Andrea Scanzi vaccinato, la versione del giornalista Polemiche che hanno portato il giornalista a ripercorrere i motivi della scelta con un video sui social. “Lunedì scorso (15 marzo n.d.r.) ho dato la disponibilità al mio medico curante, nel rispetto delle regole, a prendere qualsiasi dose di vaccino ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021). E’ polemica per la somministrazione della dose al. ROMA –si ètra le polemiche. La notizia della somministrazione della dose alha provocato diverse critiche. L’azienda sanitaria Toscana hato che l’iter seguito è regolare, ma l’Italia si è divisa., la versione delPolemiche che hanno portato ila ripercorrere i motivi della scelta con un video sui social. “Lunedì scorso (15 marzo n.d.r.) ho dato la disponibilità al mio medico curante, nel rispetto delle, a prendere qualsiasi dose di vaccino ...

