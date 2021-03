Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione avverte: “Giù le mani dal mio boy” (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Cerioli prossimo naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 Dopo l’esperienza al Grande Fratello, a Uomini e Donne come tronista e Temptation Island, presto Andrea Cerioli sbarcherà in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 15. Il ragazzo infatti, dovrebbe aggregarsi al cast dal prossimo 25 marzo. A parlare di lui è stata la storica fidanzata Arianna Cirrincione, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi. La ex corteggiatrice del Trono classico recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine facendo degli avvertimenti alle naufraghe. Arianna Cirrincione nostalgica del fidanzato Andrea Cerioli è già partito l’Honduras i n ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 marzo 2021)prossimo naufrago de L’Isola dei2021 Dopo l’esperienza al Grande Fratello, a Uomini e Donne come tronista e Temptation Island, prestosbarcherà in Honduras per parteciparedei15. Il ragazzo infatti, dovrebbe aggregarsi al cast dal prossimo 25 marzo. A parlare di lui è stata la storica fidanzata, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi. La ex corteggiatrice del Trono classico recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine facendo degli avvertimenti alle naufraghe.nostalgica del fidanzatoè già partito l’Honduras i n ...

