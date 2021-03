Anche il New York Yacht Club contro la Commonwealth Club Gang Bassotti (Di lunedì 22 marzo 2021) Christopher J. Culver, commodoro del New York Yacht Club, detentore della Coppa America per 132 anni e depositario della tradizione della stessa, ha dichiarato alla Reuters che è contrario un match a due: “Un Deed of Gift Match all’Isola di Wight sarebbe un notevole passo nella direzione errata. Le due precedenti sfide DoG hanno contraddistrinto due punti bassi nella storia dell’America’s Cup. Il New York Yacht Club non supporterà un Deed of Gift match o un’America’s Cup che sia aperta esclusivamente al defender e al Challenger of Record”.y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di lunedì 22 marzo 2021) Christopher J. Culver, commodoro del New, detentore della Coppa America per 132 anni e depositario della tradizione della stessa, ha dichiarato alla Reuters che è contrario un match a due: “Un Deed of Gift Match all’Isola di Wight sarebbe un notevole passo nella direzione errata. Le due precedenti sfide DoG hanno contraddistrinto due punti bassi nella storia dell’America’s Cup. Il Newnon supporterà un Deed of Gift match o un’America’s Cup che sia aperta esclusivamente al defender e al Challenger of Record”.y key 6901ea96cb13f03d.html

Advertising

NetflixIT : Se anche tu sei un po’ nel mood “un po’ di serie leggere che non ho voglia di niente, anzi leggerissime”, allora po… - disinformatico : Perché l’Università di Padova organizza conferenze di pseudoscienza? 'Cinque elementi, chiamati anche cinque fasi e… - RobertoGotta : @mikyvello Super. Ho fatto anche in tempo ad andarci, Derby County-Millwall 2-0, semifinale playoff 1994. Al ritorn… - GeneraleCujkov : @riccardo_ric @milaneese Certamente, anche perchè far portare avanti le riforme a loro significava incontrare molta… - ArcangeloBarone : RT @AliprandiJacopo: Come con le mascherine col vecchio stemma, come con la felpa della New Balance, anche allo stadio i #Friedkin non fann… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche New Filming Italy, successo edizione con masterclass e webinar ... seguiti dall'Italia e da tantissime località americane, da Los Angeles a San Francisco e New York. ...richiesta è stata talmente alta che abbiamo deciso di lasciare la disponibilità dei webinar anche ...

De Rossi comincia l'avventura in Nazionale: oggi primo giorno di lavoro a Coverciano Ad attendere i calciatori c'era anche Daniele De Rossi, new entry dello staff tecnico di Mancini: 'Ne avevamo parlato tempo fa prima che andasse al Boca. Lui sta facendo il corso e ci siamo risentiti,...

Apre l'Harriet Tubman Museum a Cape May Artribune NBA: morto Elgin Baylor a 86 anni, leggenda dei Los Angeles Lakers preparando l’anno successivo un anello anche per lui che mai sentì come suo quel traguardo - Baylor ha lavorato come capo allenatore dai New Orleans Jazz e poi più tardi come dirigente ai Los ...

Coronavirus, rischi più bassi se si integra una vitamina nei pazienti con carenze: ecco quale Coronavirus, insieme ai vaccini si studiano anche possibili cure. Il vaccino è senza dubbio l’arma più potente che abbiamo contro il Coronavirus, ma non è l’unica. Mentre p ...

... seguiti dall'Italia e da tantissime località americane, da Los Angeles a San Francisco eYork. ...richiesta è stata talmente alta che abbiamo deciso di lasciare la disponibilità dei webinar...Ad attendere i calciatori c'eraDaniele De Rossi,entry dello staff tecnico di Mancini: 'Ne avevamo parlato tempo fa prima che andasse al Boca. Lui sta facendo il corso e ci siamo risentiti,...preparando l’anno successivo un anello anche per lui che mai sentì come suo quel traguardo - Baylor ha lavorato come capo allenatore dai New Orleans Jazz e poi più tardi come dirigente ai Los ...Coronavirus, insieme ai vaccini si studiano anche possibili cure. Il vaccino è senza dubbio l’arma più potente che abbiamo contro il Coronavirus, ma non è l’unica. Mentre p ...