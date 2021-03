Anche Alia Guagni nella Top11 del Gran Galà del Calcio AIC (Di lunedì 22 marzo 2021) Alia Guagni è stata tra le calciatrici più votate dai colleghi e addetti ai lavori tanto da rientrare nella Top 11 femminile premiata al Gran Galà del Calcio AIC. La stagione pressa in considerazione è quella 2019-2020, quando ancora vestiva la maglia viola della Fiorentina classificata al secondo posto della Seria A. La Germania declassa il Calcio femminile. Punizione per Vogel Un riconoscimento importante per la trentatreenne calciatrice fiorentina. All’apice della sua carriera e con alle spalle un mondiale giocata egregiamente, ha deciso di lasciare l’ItAlia. Un’esperienza all’estero, in Spagna, con l’Atletico Madrid che già aveva accolto Elena Linari ( poi passata a al Bordeaux) e dove poi l’ha raggiunta quest’anno Anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021)è stata tra le calciatrici più votate dai colleghi e addetti ai lavori tanto da rientrareTop 11 femminile premiata aldelAIC. La stagione pressa in considerazione è quella 2019-2020, quando ancora vestiva la maglia viola della Fiorentina classificata al secondo posto della Seria A. La Germania declassa ilfemminile. Punizione per Vogel Un riconoscimento importante per la trentatreenne calciatrice fiorentina. All’apice della sua carriera e con alle spalle un mondiale giocata egregiamente, ha deciso di lasciare l’It. Un’esperienza all’estero, in Spagna, con l’Atletico Madrid che già aveva accolto Elena Linari ( poi passata a al Bordeaux) e dove poi l’ha raggiunta quest’anno...

alia_ang : @GiuseppeConteIT Finitela, di dire corbellerie su noi donne che abbiamo riconosciuto l operato di questo grande Pre… - FALLINGVH : @hazzalovesgucci ho scritto anche ad alia ma non mi calcola - Mistr_alia : RT @AlicelovesMG: Io non volevo andare in fissa anche per sti due, ma è impossibile... #WeBestLove #SamYu ?????? - JessCxrnish : Alia, Tatiana.. per Dio, ma in che circo vi siete cacciate??? Ok che anche la Fiorentina non se la sta passando bene… -

Anche Alia Guagni nella Top11 del Gran Galà del Calcio AIC - Periodico Daily - Notizie

