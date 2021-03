Amici 20, i guanti di sfida della seconda puntata del serale di sabato 27 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Nemmeno il tempo di digerire le due eliminazioni che ci sono state nella prima puntata del serale di Amici 20, che durante la striscia pomeridiana di oggi, andata in onda su Canale 5 alle ore 16:10 e su Italia Uno alle ore 19, che gli allievi della squadra Arisa-Cuccarini hanno deciso di sfidare la squadra Zerbi-Celentano lanciando dei guanti di sfida ai concorrenti che fanno parte di questo team. Questa decisione è stata maturata dai ragazzi stessi e sono stati proprio loro a proporre delle comparate per mettere in difficoltà i compagni di avventura che fanno parte della squadra avversaria. La Cuccarini e Arisa non sono d’accordo nell’utilizzare questo tipo di sfida e lo hanno anche già dichiarato in puntata, dicendo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Nemmeno il tempo di digerire le due eliminazioni che ci sono state nella primadeldi20, che durante la striscia pomeridiana di oggi, andata in onda su Canale 5 alle ore 16:10 e su Italia Uno alle ore 19, che gli allievisquadra Arisa-Cuccarini hanno deciso dire la squadra Zerbi-Celentano lanciando deidiai concorrenti che fanno parte di questo team. Questa decisione è stata maturata dai ragazzi stessi e sono stati proprio loro a proporre delle comparate per mettere in difficoltà i compagni di avventura che fanno partesquadra avversaria. La Cuccarini e Arisa non sono d’accordo nell’utilizzare questo tipo die lo hanno anche già dichiarato in, dicendo ...

