Amianto | militare dell’Aeronautica morto | risarcimento alla famiglia Aveva prestato servizio anche nell' aeroporto di Gioia del Colle

Morì di mesotelioma pleurico respirando amianto in Aeronautica Militare come sottufficiale motorista una vita di lavoro tra motori di aerei ed elicotteri coibentati con le fibre killer di asbesto. Una carriera consumata dall'amianto da quello di Grazzanise, da Capodichino a Treviso un lavoro che lo ha condotto alla malattia e per il quale ha pagato con la vita. Per quel decesso per cancro alla pleura avvenuto nel 2015 la vedova assistita da Contramianto ha ottenuto il riconoscimento di Vittima del Dovere.

Noi Notizie

'Con l'atto di riconoscimento quale 'vittima del dovere' - spiega in una nota Contramianto - viene decretato il legame tra tumore,e attività in Aereonautica. Il risarcimento ...'Con l'atto di riconoscimento quale "vittima del dover" - spiega in una nota Contramianto - viene decretato il legame tra tumore,e attività in Aereonautica. Il risarcimento ottenuto ...La vittima è stata in servizio negli aeroporti di Capodichino (Napoli), Grazzanise (Caserta), Gioia del Colle (Bari), e Treviso ...Morì di mesotelioma pleurico respirando amianto in Aeronautica Militare come sottufficiale motorista. Risarcimento alla vedova ...