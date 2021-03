Amazon, sindacati: adesione allo sciopero del 75%, aspettiamo di essere convocati (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – L’adesione media allo sciopero dell’intera filiera Amazon in Italia indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è stata del 75%, “con punte del 90% in alcuni territori”. È quanto si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali aggiungendo di aspettarsi “in tempi brevissimi” una convocazione da parte dell’azienda, “in modo da non essere costretti a proseguire la protesta”. “È una protesta riuscita – spiegano le tre organizzazioni sindacali – anche oltre le nostre aspettative considerando che molte lavoratrici e molti lavoratori si sentono ‘ricattabili’ perché hanno contratti atipici e quindi hanno visto la protesta come un rischio per il loro posto di lavoro precario”. I sindacati hanno ribadito le ragioni della protesta: “Amazon si è arricchita ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – L’mediadell’intera filierain Italia indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è stata del 75%, “con punte del 90% in alcuni territori”. È quanto si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali aggiungendo di aspettarsi “in tempi brevissimi” una convocazione da parte dell’azienda, “in modo da noncostretti a proseguire la protesta”. “È una protesta riuscita – spiegano le tre organizzazioni sindacali – anche oltre le nostre aspettative considerando che molte lavoratrici e molti lavoratori si sentono ‘ricattabili’ perché hanno contratti atipici e quindi hanno visto la protesta come un rischio per il loro posto di lavoro precario”. Ihanno ribadito le ragioni della protesta: “si è arricchita ...

