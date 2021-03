Amazon, primo sciopero generale in Italia: stop alle consegne per 24h. FOTO (Di lunedì 22 marzo 2021) I lavoratori del colosso dell'e-commerce bloccano l’azienda per un giorno intero: è la prima grande mobilitazione generale nel nostro Paese, che coinvolge gli addetti degli hub, quelli alle consegne, i driver, per un totale di circa 30-40mila lavoratori. I sindacati sull'azienda: “Indisponibilità ad affrontare le nostre tematiche” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) I lavoratori del colosso dell'e-commerce bloccano l’azienda per un giorno intero: è la prima grande mobilitazionenel nostro Paese, che coinvolge gli addetti degli hub, quelli, i driver, per un totale di circa 30-40mila lavoratori. I sindacati sull'azienda: “Indisponibilità ad affrontare le nostre tematiche”

fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - ilpost : È lunedì 22 marzo ed è stato definito dai sindacati come il primo sciopero al mondo dell’intera filiera di #Amazon:… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - Agenzia_Dire : ?? Nel giorno del primo #sciopero di #amazon, il #22marzo, viaggio nello stabilimento di #colleferro. - siculiano80 : RT @Corriere: Amazon, il primo sciopero al via: pacchi fermi per 24 ore. L’appello ai clienti di azie... -