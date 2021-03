Amazon, primo sciopero dei lavoratori in Italia: stop alle consegne (Di lunedì 22 marzo 2021) Amazon: oggi, lunedì 22 marzo, i sindacati hanno indetto una protesta di 24 ore (che coinvolge i lavoratori diretti e coloro che operano negli appalti di servizi di logistica). Oggi, lunedì 22 marzo, i lavoratori della filiera di Amazon hanno indetto uno sciopero: è la prima volta che accade in Italia. La giornata di protesta Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021): oggi, lunedì 22 marzo, i sindacati hanno indetto una protesta di 24 ore (che coinvolge idiretti e coloro che operano negli appalti di servizi di logistica). Oggi, lunedì 22 marzo, idella filiera dihanno indetto uno: è la prima volta che accade in. La giornata di protesta

ilpost : È lunedì 22 marzo ed è stato definito dai sindacati come il primo sciopero al mondo dell’intera filiera di #Amazon:… - SkyTG24 : #Amazon, primo sciopero generale in Italia: stop alle consegne per 24h. Secondo la Filt Cgil l'adesione è al 70-75%… - SkyTG24 : I lavoratori di #Amazon bloccano l’azienda per 24 ore: è il primo grande #sciopero in tutta Italia - mdimagritt : RT @Zbarskij: Nel giorno del primo sciopero in Italia dei lavoratori Amazon (che reclamano ritmi umani salari migliori) un numero soltanto:… - antonellaa262 : Amazon: oggi, lunedì 22 marzo, i sindacati hanno indetto una protesta di 24 ore (che coinvolge i lavoratori diretti… -