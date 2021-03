Amazon, oggi lo sciopero di 40.000 lavoratori: “E’ una questione di rispetto del lavoro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Quarantamila lavoratori Amazon si fermano per 24 ore. oggi, per la prima volta, driver, addetti agli hub e ai magazzini scioperano per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto. Lo stop, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, andrà in scena in diverse città italiane. I motivi dello sciopero sono stati spiegati attraverso una nota: “Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. E’ una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di Amazon”, è l’appello lanciato ai cittadini dai ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 marzo 2021) Quarantamilasi fermano per 24 ore., per la prima volta, driver, addetti agli hub e ai magazzini scioperano per protestare contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto. Lo stop, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, andrà in scena in diverse città italiane. I motivi dellosono stati spiegati attraverso una nota: “Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. E’ unadidel, di dignità dei, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di”, è l’appello lanciato ai cittadini dai ...

