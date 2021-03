Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, lunedì 22 marzo è sciopero mondiale, è il giorno della verità per i 9mila lavoratori di Amazon Italia e per i 31 mila della filiera legata al colosso statunitense del commercio on line. primo sciopero in Italia per il colosso dell’e-commerce. Oggi è il giorno dello stop di Amazon, una tappa storica nelle relazioni sindacali con il colosso di Seattle. Il fermo riguarda un esercito di 9.500 addetti al magazzino e 15 mila driver. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, mentre da più parti arriva l’appello: “Rispettate lo sciopero, non comprate per 24 ore”. Le richieste sul tavolo sono numerose: verifica dei carichi di lavoro, contrattazione dei turni, corretto inquadramento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, lunedì 22 marzo èmondiale, è il giorno della verità per i 9mila lavoratori die per i 31 mila dellalegata al colosso statunitense del commercio on line.inper il colosso dell’e-commerce. Oggi è il giorno dello stop di, una tappa storica nelle relazioni sindacali con il colosso di Seattle. Il fermo riguarda un esercito di 9.500 addetti al magazzino e 15 mila driver. Loè stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, mentre da più parti arriva l’appello: “Rispettate lo, non comprate per 24 ore”. Le richieste sul tavolo sono numerose: verifica dei carichi di lavoro, contrattazione dei turni, corretto inquadramento ...

