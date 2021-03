**Amazon: Gruppo, adesione a sciopero meno del 10%, al 20% per consegne** (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Il tasso adesione allo sciopero in Amazon è stata inferiore al 10%, mentre quello riferito dai nostri fornitori dei servizi di consegna intorno al 20%”. E’ il Gruppo Amazon ad aggiornare così il dato sull’adesione allo sciopero di 24 ore proclamato per oggi dai lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti . “La nostra priorità è consegnare ai clienti mantenendo le promesse fatte: per questo continuiamo a lavorare come sempre, nel rispetto dei nostri dipendenti e dei loro diritti”, prosegue la nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Il tassoalloin Amazon è stata inferiore al 10%, mentre quello riferito dai nostri fornitori dei servizi di consegna intorno al 20%”. E’ ilAmazon ad aggiornare così il dato sull’allodi 24 ore proclamato per oggi dai lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti . “La nostra priorità è consegnare ai clienti mantenendo le promesse fatte: per questo continuiamo a lavorare come sempre, nel rispetto dei nostri dipendenti e dei loro diritti”, prosegue la nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sciopero Amazon, un successo Bologna. Grande adesione delle lavoratrici e dei lavoratori delle diverse aziende che lavorano in appalto per Amazon nella Station di Bologna, allo sciopero nazionale indetto da Filt CGIL, Fit CILS e ...

