Amazon: Bombardieri, 'al fianco dei lavoratori, azienda si assuma responsabilità sociale' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Oggi siamo al fianco delle migliaia di lavoratori e lavoratrici di Amazon che scioperano per la prima volta in Italia chiedendo migliori condizioni di lavoro. In tutta la filiera, dai magazzinieri ai corrieri, chiediamo ad Amazon di affrontare positivamente con il Sindacato questioni come i turni, i carichi di lavoro e la stabilità occupazionale dei lavoratori. Amazon e tutte le multinazionali rispettino il Sindacato e si assumano la responsabilità sociale!". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri

