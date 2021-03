Altro che Sputnik. Dove porta il piano vaccini Giorgetti-Breton (Di lunedì 22 marzo 2021) Due idee opposte di sovranità e sovranismo si stagliano sullo sfondo della partita europea per i vaccini. I sovranisti di nome e di fatto, dalla Lega a Fidesz, sono impegnati da settimane in una campagna per portare in Europa i vaccini russi e cinesi, lo Sputnik V e il SinoPharm. Il premier ungherese Viktor Orban, fuoriuscito dal Partito popolare europeo (Ppe), per non sbagliarsi ha optato per l’uno e per l’Altro. Cioè si è inoculato il vaccino cinese, salvo ordinare a Budapest 57.000 dosi del farmaco russo. Dall’Altro lato si schiera un Ue ai ferri corti con le case farmaceutiche che è pronta a una stretta sull’export dei vaccini e tuttavia non è affatto disposta a congiungere le mani in preghiera a Mosca per acquistare lo Sputnik V. A dissipare gli ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Due idee opposte di sovranità e sovranismo si stagliano sullo sfondo della partita europea per i. I sovranisti di nome e di fatto, dalla Lega a Fidesz, sono impegnati da settimane in una campagna perre in Europa irussi e cinesi, loV e il SinoPharm. Il premier ungherese Viktor Orban, fuoriuscito dal Partito popolare europeo (Ppe), per non sbagliarsi ha optato per l’uno e per l’. Cioè si è inoculato il vaccino cinese, salvo ordinare a Budapest 57.000 dosi del farmaco russo. Dall’lato si schiera un Ue ai ferri corti con le case farmaceutiche che è pronta a una stretta sull’export deie tuttavia non è affatto disposta a congiungere le mani in preghiera a Mosca per acquistare loV. A dissipare gli ...

