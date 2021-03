Allerta Meteo Roma e Lazio, forti raffiche di vento e mareggiate da oggi lunedì 22 marzo: ecco fino a quando (Di lunedì 22 marzo 2021) Allerta Meteo nel Lazio per rischio vento dalle prime ore di questa mattina, lunedì 22 marzo, e per le prossime 24-36 ore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso Meteo perché si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e settori costieri. mareggiate lungo le coste esposte. E’ Allerta gialla su tutte le zone della Regione. Leggi anche: Arriva la primavera e… la neve alle porte di Roma (VIDEO) Meteo Roma e Lazio 23 marzo 2021 Quella di domani, martedì 23 marzo, nel Lazio sarà una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021)nelper rischiodalle prime ore di questa mattina,22, e per le prossime 24-36 ore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoperché si prevedono venti daa burrasca dai quadranti settentrionali, condi burrasca forte sui crinali appenninici e settori costieri.lungo le coste esposte. E’gialla su tutte le zone della Regione. Leggi anche: Arriva la primavera e… la neve alle porte di(VIDEO)232021 Quella di domani, martedì 23, nelsarà una ...

