Allegri si sbilancia sul futuro | “torno a giugno” | su Juventus | Napoli e Roma risponde così

Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, è reduce dall'esperienza sulla panchina della Juventus che ha regalato tantissime soddisfazioni. Negli ultimi mesi sono circolate tantissime voci sul futuro del tecnico, il diretto interessato ha confermato di voler tornare protagonista. Le richieste sicuramente non mancano, continuano a circolare voci su un possibile futuro all'estero più qualche opportunità in Italia. Si è parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus, ma la situazione non è al momento calda più le piste che portano a Roma e Napoli. Allegri ha confermato di non accettare offerte a campionato in corso, valuterà tutto da giugno.

