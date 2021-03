Allegri: “Milan Dna spettacolo, Juve Dna operaio. Berlusconi showman” (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri, intervenuto negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della differenza di visione tra Milan e Juventus Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano, intervenuto negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della differenza di visione trantus

Advertising

romeoagresti : Seedorf: “Mister, guarda che non ho mai fatto due panchine consecutive al Milan!” #Allegri: “Preparati perché dom… - ZZiliani : Per #Allegri il calcio italiano ha poca personalità in Europa perchè questo è il nostro DNA. Scusi Max, ma da… - tancredipalmeri : Già Allegri era stato quello che aveva mandato via Pirlo dal Milan. Poi ne ha accelerato il ritiro alla Juventus.… - PianetaMilan : Il Milan è sempre il Milan ???? Lo dice anche Max Allegri ?? Le dichiarazioni ? - scoppetta87 : RT @romeoagresti: Seedorf: “Mister, guarda che non ho mai fatto due panchine consecutive al Milan!” #Allegri: “Preparati perché domenica… -