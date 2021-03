Allegri, “Ho detto no al Real Madrid, avevo dato la parola alla Juve” (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri rompe il silenzio e parla del suo futuro e della situazione del calcio italiano. Dopo un lungo silenzio Massimiliano Allegri è tornato a parlare e lo ha fatto negli studi di Sky Calcio Club. L’ex allenatore di Milan e Juventus ha svelato diversi retroscena sul suo recente passato e ha parlato della stagione in corso, commentando anche il campionato della nuova Juve di Andrea Pirlo. Allegri prepara il ritorno Svelando qualche retroscena sul suo recente passato, Allegri ha svelato di aver detto no al Real Madrid dopo aver già preso un accorso con la Juventus. “Posso dire questo, che il Real mi ha cercato ma dissi di no perché già avevo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimilianorompe il silenzio e parla del suo futuro e della situazione del calcio italiano. Dopo un lungo silenzio Massimilianoè tornato a parlare e lo ha fatto negli studi di Sky Calcio Club. L’ex allenatore di Milan entus ha svelato diversi retroscena sul suo recente passato e ha parlato della stagione in corso, commentando anche il campionato della nuovadi Andrea Pirlo.prepara il ritorno Svelando qualche retroscena sul suo recente passato,ha svelato di averno aldopo aver già preso un accorso con lantus. “Posso dire questo, che ilmi ha cercato ma dissi di no perché già...

Advertising

marcoconterio : ?????? #Allegri a Sky: 'E' impossibile spiegare cosa significhi fare l'allenatore, la gestione dei momenti e delle r… - Jspeed93 : @nickwolff__ Porca madonna non ci hai capito un cazzo. Analisi del testo alla pari di un immigrato che fa il test d… - marco_rogerio_ : @GRiarso Sempre detto che ad Allegri criticavo altre cose. Non di certo questo. Peraltro schierava squadre simmetriche ???????? - LauraGrimi : RT @Bea_Mary84: Che classe, non ha detto mezza parola contro la Juve e anzi sta difendendo il lavoro di Pirlo. Non mi aspettavo nulla di di… - _enz29 : @TommasoArmando Ti ripeto il gol di Muntari non è servito a niente e l’hanno detto pure Allegri stesso e Muntari L… -