Alitalia | UE chiede tagli al governo | 7mila lavoratori a rischio

(Di lunedì 22 marzo 2021) di Nilo Di Pietro IlDraghi starebbe pensando di ridimensionare la compagnia aerea di bandiera italiana, dando vita ad una “mini” in formato ridotto: un vettore che darebbe lavoro a meno di 3mila persone – al posto dei 10.500 dipendenti attuali – senza manutenzione e handling, le due costole che sono comprese nel perimetro attuale dell’azienda ma che il nuovo esecutivo vuole staccare e mettere all’asta, come richiesto dall’Unione europea tramite la commissaria Margrethe Vestager. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ascoltato pochi giorni fa in Commissione alla Camera dei Deputati, ha parlato espressamente di ridimensionamento della flotta e di spezzatino della società, mettendo in chiaro che «discontinuità, sostenibilità economica e orientamento al mercato» sono le linee guida del nuovo progetto per una ...

Alitalia

