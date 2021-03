Alessandro Nesta: esonerato il Mister dopo la sconfitta con il Lecce (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato 20 Marzo nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita Frosinone-Lecce di Serie B. I ciociari hanno perso disputando una gara insufficiente condita da troppi errori. Questa sconfitta ha portato la dirigenza a esonerare Alessandro Nesta dopo le critiche dei tifosi che hanno imputato gran parte delle responsabilità del periodo di crisi della squadra. Frosinone- Lecce 0-3: tris dei giallorossi Nesta: il tecnico è stato esonerato? L’ultima sconfitta contro il Lecce è stata fatale per il proseguo del campionato tra Nesta e il suo Frosinone. Le strade si dividono ed ora si pensa già al sostituto. Il Presidente dei ciociari Stirpe ha rilasciato delle dichiarazioni in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato 20 Marzo nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita Frosinone-di Serie B. I ciociari hanno perso disputando una gara insufficiente condita da troppi errori. Questaha portato la dirigenza a esonerarele critiche dei tifosi che hanno imputato gran parte delle responsabilità del periodo di crisi della squadra. Frosinone-0-3: tris dei giallorossi: il tecnico è stato? L’ultimacontro ilè stata fatale per il proseguo del campionato trae il suo Frosinone. Le strade si dividono ed ora si pensa già al sostituto. Il Presidente dei ciociari Stirpe ha rilasciato delle dichiarazioni in ...

